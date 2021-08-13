Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 96 серія від 13.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! У житті Дениса почався суцільний безлад. Спочатку він загубив гроші, які мама дала на підготовчі курси для вступу в університет. Потім у нього почалися проблеми у школі та конфлікти з однокласниками. Його найкращий друг Андрій став запеклим ворогом і налаштував проти Дениса весь клас і навіть дівчину Світлану, у яку він був закоханий.

У серіалі Сліпа сезон 3 Денис вирішив поїхати до провидиці. Його хвилювало те, що від нього всі відвернулися. Проте ще більше хлопця непокоїло навчання. Він боявся, що не вступить до університету, чим дуже розчарує маму. Жінка виховує його сама і дуже тяжко працює, щоб відкласти гроші на навчання. Що порадила Денису баба Люба? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 96.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 95 серія – 06.08.2021