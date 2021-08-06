Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 95 серія від 06.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Пів року тому Ксенія вийшла заміж за Михайла. Подружжя жило добре, проте весь цей час колишня дружина не давала їм спокою. Вона маніпулювала Михайлом за допомогою їхнього спільного сина, тому Ксенія злякалася, що Людмила хоче повернути чоловіка. Щоб розвіяти свої страхи, жінка поїхала до провидиці.

У серіалі Сліпа 95 серія баба Люба сказала Ксенії, що Михайло її кохає, але вона може втратити своє щастя та сім’ю, через те що загубила сережку. Якщо жінка не знайде прикрасу та не проведе обряд, чоловік віддалиться від неї. Чи вдасться Ксенії виконати все, про що сказала бабуся? Що робити, коли губиться сережка? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 95.

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