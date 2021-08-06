Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 95 серия от 06.08.2021 на сайте телеканала СТБ! Полгода назад Ксения вышла замуж за Михаила. Супруги жили хорошо, однако все это время бывшая жена не давала им покоя. Она манипулировала Михаилом с помощью их общего сына, поэтому Ксения испугалась, что Людмила хочет вернуть мужа. Чтобы развеять свои страхи, женщина поехала к провидице.

В сериале Слепая 95 серия баба Люба сказала Ксении, что Михаил любит ее, но она может лишиться своего счастья и семьи, потому что потеряла сережку. Если женщина не найдет украшение и не проведет обряд, мужчина отдалится от нее. Удастся ли Ксении выполнить все, о чем сказала бабушка? Что делать, когда теряется серьга? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 95.

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