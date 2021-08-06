Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 94 серия от 06.08.2021 на сайте телеканала СТБ! Алина приехала навестить однокурсницу Маргариту, но неожиданно стала свидетелем ее смерти. Девушка была неизлечимо больна, поэтому врачи не могли ничем помочь. Перед смертью Марго успела рассказать о странных вспышках, которые отнимали у нее жизненные силы. Алина не на шутку испугалась, ведь и сама начала видеть их.

Героиня 94 серии Слепой приехала к бабушке Любе, поскольку испугалась за свою жизнь. И не зря, ведь провидица сказала, что за Алиной и ее друзьями ходит смерть. Почему молодые люди оказались в опасности? И как к этому причастна их покойная подруга Маргарита? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 94.

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