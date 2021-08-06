Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 94 серія від 06.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Аліна приїхала провідати однокурсницю Маргариту, але несподівано стала свідком її смерті. Дівчина була невиліковно хворою, тому лікарі не могли нічим допомогти. Перед смертю Марго встигла розповісти про дивні спалахи, які забирали в неї життєві сили. Аліна не на жарт злякалася, адже й сама почала бачити їх.

Героїня 94 серії Сліпої приїхала до баби Люби, оскільки злякалася за своє життя. І не даремно, адже провидиця сказала, що за Аліною та її друзями ходить смерть. Чому молоді люди опинилися в небезпеці? І як до цього причетна їхня покійна подруга Маргарита? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 94.

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