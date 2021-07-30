Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 93 серія від 30.07.2021 на сайті СТБ! Думки і серце Тараса полонила новенька Юлія, яка нещодавно перейшла до його класу. Хлопець так закохався, що не міг думати про щось інше, проте дівчина не відповідала взаємністю. Тарас вирішив звернутися до баби Люби, щоб вона допомогла йому закохати в себе Юлю.

У серіалі Сліпа 93 серія баба Люба відмовила хлопцю в проханні, ба більше, вона приказала не добиватися дівчини. Проте Тарас відмовився вірити в попередження, що йому не судилося бути з Юлею, і продовжив проявляти знаки уваги. Чим це закінчилося? Яку страшну таємницю приховували батьки Тараса? І через що сім’я хлопця ледь не розпалася? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 93.

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