Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 93 серия от 30.07.2021 на сайте СТБ! Мысли и сердце Тараса пленила нованькая Юлия, которая недавно перешла в его класс. Парень так влюбился, что не мог думать о чем-то другом, однако девушка не отвечала взаимностью. Тарас решил обратиться к бабе Любе, чтобы она помогла ему влюбить в себя Юлю.

В сериале Слепая 93 серия баба Люба отказала парню в просьбе, более того, она приказала не добиваться девушки. Но Тарас отказался верить в предупреждение, что ему не суждено быть с Юлей, и продолжил проявлять знаки внимания. Чем это закончилось? Какую страшную тайну скрывали родители Тараса? И из-за чего семья парня чуть не распалась? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 93.

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