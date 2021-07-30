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Video: Слепая 3 сезон 93 серия от 30.07.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 93 серия от 30.07.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 93 | 30.07.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 93 серия от 30.07.2021 на сайте СТБ! Мысли и сердце Тараса пленила нованькая Юлия, которая недавно перешла в его класс. Парень так влюбился, что не мог думать о чем-то другом, однако девушка не отвечала взаимностью. Тарас решил обратиться к бабе Любе, чтобы она помогла ему влюбить в себя Юлю.

В сериале Слепая 93 серия баба Люба отказала парню в просьбе, более того, она приказала не добиваться девушки. Но Тарас отказался верить в предупреждение, что ему не суждено быть с Юлей, и продолжил проявлять знаки внимания. Чем это закончилось? Какую страшную тайну скрывали родители Тараса? И из-за чего семья парня чуть не распалась? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 93.

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 92 серия – 30.07.2021

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