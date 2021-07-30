Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 92 серия от 30.07.2021 на сайте телеканала СТБ! В последнее время Олег с женой боялись находиться в собственной квартире из-за мистических событий. Какая-то неведомая сила переворачивала вещи в доме и меняла их местами. Олега очень беспокоило странное вмешательство в его жизнь, поэтому он решил обратиться к провидице.

Слепая в 92 серии сказала гостю, что странные вещи происходят не просто так. Олег выбросил запутанную цепочку, которую ему когда-то подарил отец, и теперь в его жизни будет сплошная путаница. Также баба Люба почувствовала, что мужчина разрывается между несколькими женщинами и это будет иметь плохие последствия. Удалось ли Олегу наладить свою жизнь? Что делать с цепочкой, когда она запуталась? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 92.

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