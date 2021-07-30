Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 92 серія від 30.07.2021 на сайті телеканалу СТБ! Останнім часом Олег з дружиною боялися знаходитися у власній квартирі через містичні події. Якась невідома сила перевертала речі в оселі та міняла їх місцями. Олега дуже непокоїло дивне втручання в його життя, тому він вирішив звернутися до провидиці.

Сліпа у 92 серії сказала гостю, що дивні речі відбуваються не просто так. Олег викинув заплутаний ланцюжок, який йому колись подарував батько, і тепер у його житті буде суцільна плутанина. Також баба Люба відчула, що чоловік розривається між кількома жінками і це матиме погані наслідки. Чи вдалося Олегу налагодити своє життя? Що робити з ланцюжком, коли він заплутався? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 92.

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