Життя героїні містичного серіалу Сліпа 3 сезон 91 серія від 23.07.2021 перевернулося з ніг на голову, коли вона дізналася про вагітність. Одинадцятикласниця Марта не була голова так рано стати матір’ю, тому ледь не покінчила життя самогубством. Лікарям вдалося її врятувати та зберегти вагітність, але після одужання дівчина не знала, як їй жити далі. За відповіддю на це запитання вона поїхала до провидиці.

Сліпа у 91 серії відчула, що Марті в жодному разі не можна робити аборт, інакше вона загубить свою долю. Ба більше, баба Люба приказала не розповідати коханому про вагітність. Чи дослухалася героїня до порад? На що здатна материнська любов? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 91.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 90 серія – 23.07.2021