Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 90 серія від 23.07.2021 на сайті телеканалу СТБ! 20-річна Яна нещодавно переїхала з невеличного містечка до столиці. Вона вчилася у коледжі та підробляла швачкою в ательє. Хоч дівчина була дуже симпатичною, в особистому житті їй не щастило.

У серіалі Сліпа серія 90 Яна познайомилася в інтернеті з цікавим хлопцем на ім’я Олег. Вони довго спілкувалися, поки він служив у армії. Коли хлопець написав, що збирається приїхати в гості, Яна побачила дивне видіння, яке не на жарт її налякало. Чим закінчилося інтернет-знайомство? Чому гарні дівчата часто бувають самотні? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа 3 сезон 90 серія.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 89 серія – 16.07.2021