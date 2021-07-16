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Video: Сліпа 3 сезон 89 серія від 16.07.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 89 серія від 16.07.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серия 89 | 16.07.2021 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 89 серія від 16.07.2021 на сайті телеканалу СТБ! Щоночі Єлизавета бачила один і той самий сон, у якому вона чекає свого нареченого В’ячеслава, а замість нього до квартири заходить брудний і страшний незнайомець. Дівчина дуже злякалася, що її коханому загрожує якась біда, тому вирішила звернутися до провидиці.

Сліпа у 89 серії сказала Єлизаветі, що сон попереджає її про брехню та нечисті наміри найближчого оточення. Також баба Люба сказала, що вона має дізнатися всю правду про свого нареченого. Що приховував В’ячеслав від Лізи? І що означає бачити бруд уві сні? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 89.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 88 серія – 16.07.2021

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