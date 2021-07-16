Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 88 серія від 16.07.2021 на сайті телеканалу СТБ! У житті Вадима почалася чорна смуга та з’явилися проблеми зі здоров’ям. Погіршення зору та тремтіння рук чоловік списував на перевтому, але згодом він почав бачити страшні видіння та чути дивні звуки.

У серіалі Сліпа 2021 Вадим поїхав до провидиці, аби з’ясувати, що це все означає. Баба Люба відчула, що якась нечиста сила оселилася в домі Вадима, і тепер уся його родина в небезпеці. Звідки взялося це зло? Чи вдалося чоловіку захистити себе та свою родину? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 88.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 87 серія – 09.07.2021