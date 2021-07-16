Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 88 серия от 16.07.2021 на сайте телеканала СТБ! В жизни Вадима началась черная полоса и появились проблемы со здоровьем. Ухудшение зрения и дрожание рук мужчина списывал на переутомление, но вскоре он начал видеть страшные видения и слышать странные звуки.

В сериале Слепая 2021 Вадим поехал к провидице, чтобы выяснить, что это значит. Баба Люба почувствовала, что какая-то нечистая сила поселилась в доме Вадима, и теперь вся его семья в опасности. Откуда взялось это зло? Удалось ли мужчине защитить себя и свою семью? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 88.

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