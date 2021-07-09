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Video: Слепая 3 сезон 87 серия от 09.07.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 87 серия от 09.07.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 87 | 09.07.2021 | Сезон 3

Недавно героиня мистического сериала Слепая 3 сезон 87 серия от 09.07.2021 начала новый этап в жизни. Оксана развелась с мужем и купила квартиру, в которую переехала вместе с дочерьми. В первый день в новом доме произошло нечто мистическое, что очень сильно напугало Оксану. Ее младшая дочь заговорила чужим голосом, будто в нее вселился какой-то дух.

В 87 серии Слепая Оксана поехала к провидице, ведь очень сильно испугалась за жизнь дочери. Баба Люба почувствовала, что какая-то черная женщина желает девочкам зла, если ее не остановить, то они могут погибнуть. Удалось ли Оксане найти заколдованную вещь и защитить свою семью? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 87.

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 86 серия – 09.07.2021

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