Недавно героиня мистического сериала Слепая 3 сезон 87 серия от 09.07.2021 начала новый этап в жизни. Оксана развелась с мужем и купила квартиру, в которую переехала вместе с дочерьми. В первый день в новом доме произошло нечто мистическое, что очень сильно напугало Оксану. Ее младшая дочь заговорила чужим голосом, будто в нее вселился какой-то дух.

В 87 серии Слепая Оксана поехала к провидице, ведь очень сильно испугалась за жизнь дочери. Баба Люба почувствовала, что какая-то черная женщина желает девочкам зла, если ее не остановить, то они могут погибнуть. Удалось ли Оксане найти заколдованную вещь и защитить свою семью? Смотрите онлайн в сериале Слепая сезон 3 серия 87.

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