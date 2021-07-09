Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 86 серия от 09.07.2021 на сайте телеканала СТБ! В последнее время жизнь Валентины превратилось в настоящий кошмарный сон. Она ежедневно ссорилась с дочкой и мужем, не находила общего языка с коллегами, а начальница угрожала уволить из-за конфликтов в коллективе. Валентина была уверена, что кто-то ее сглазил, поэтому за помощью поехала к провидице.

Слепая в 86 серии сказала женщине, что она сама виновата в своих несчастьях и порекомендовала попросить прощения у своего окружения. Слова бабы Любы очень разозлили Валентину, она вернулась домой в очень плохом настроении и устроила очередной скандал. Вскоре дочь и муж отвернулись от Валентины и переехали в другую квартиру. А начальница уволила ее из-за несдержанности. Удалось ли героине наладить свою жизнь? Какой дух преследовал ее и забирал самое дорогое? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 86.

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