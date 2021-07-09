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Video: Сліпа 3 сезон 86 серія від 09.07.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 86 серія від 09.07.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серия 86 | 09.07.2021 | Сезон 3

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 86 серія від 09.07.2021 на сайті телеканалу СТБ! Останнім часом життя Валентини перетворилося на справжній кошмарний сон. Вона щодня сварилася з донькою та чоловіком, не знаходила спільної мови з колегами, а начальниця погрожувала звільнити через конфлікти в колективі. Валентина була впевнена, що хтось її зурочив, тому за допомогою поїхала до провидиці.

Сліпа у 86 серії сказала жінці, що вона сама винна у своїх нещастях і порекомендувала попросити вибачення у свого оточення. Слова баби Люби дуже розгнівали Валентину, вона повернулася додому в дуже поганому настрої і влаштувала черговий скандал. Невдовзі донька і чоловік відвернулися від Валентини і переїхали в іншу квартиру. А начальниця звільнила її через нестриманість. Чи вдалося героїні налагодити своє життя? Який дух переслідував її та забирав найдорожче? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 86.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 85 серія – 02.07.2021

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