Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 85 серія від 02.07.2021 на сайті СТБ. Стосунки Людмили та Юрія були зразковими: закохані розуміли одне одного з пів слова, а їхні почуття допомагали долати всі перешкоди. Однак з переїздом на нову квартиру ідилія різко похитнулася, а вдома почали відбуватися дивні речі.

У 85 серії серіалу Сліпа 2021 ясновидиця допомогла з’ясувати молодій жінці, у чому справа. Звільняючи квартиру від речей попередніх покійних власників, Людмила викинула їхні світлини. Цим вона розгнівала духів, які почали перетворювати її життя на пекло.

Аби врятувати своє кохання, дівчині треба було знайти фотокартку попередніх власників і провести ритуал. Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 85 серія від 02.07.2021 і дізнайтеся:

Чи вдалося дівчині повернути коханого?

Яка близька людина зрадила Людмилу?

Яке майбутнє чекало на пару колись закоханих людей?

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 84 серія – 02.07.2021