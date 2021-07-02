Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 85 серия от 02.07.2021 на сайте СТБ. Отношения Людмилы и Юрия были образцовыми: влюбленные понимали друг друга с полуслова, а их чувства помогали преодолевать все препятствия. Однако с переездом на новую квартиру идиллия резко пошатнулась, а дома начали происходить странные вещи.

В 85 серии сериала Слепая 2021 ясновидящая помогла выяснить молодой женщине, в чем дело. Освобождая квартиру от вещей предыдущих усопших владельцев, Людмила выбросила их фотографии. Этим она разгневала духов, которые начали превращать ее жизнь в ад.

Чтобы спасти свою любовь, девушке надо было найти фотографию предыдущих владельцев и провести ритуал. Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 85 серия от 02.07.2021 и узнайте:

Удалось ли девушке вернуть любимого?

Какой близкий человек предал Людмилу?

Какое будущее ожидало пару некогда влюбленных людей?

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