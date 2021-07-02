Главная героиня мистического сериала Слепая 3 сезон 84 серия от 02.07.2021 внезапно для себя стала заложницей любовного треугольника. Людмила искренне и преданно любила своего мужа, но в последнее время от их отношений остался разве что пепел вместо некогда страстных чувств.

В 84 серии мистического сериала Слепая от СТБ примерка нового платья закончилась не комплиментами мужа, а неприятными обвинениями женщины в лишнем весе и ее потерей сознания. Это очень напугало Людмилу, ведь она никогда не имела проблем со здоровьем.

Последней надеждой на улучшение отношений с мужем стал совет бабушки Любы. Знахарка в 84 серии сериала Слепая 2021 предостерегла Людмилу, чтобы та бросила попытки похудеть и наконец приняла себя такой, какая она есть. А для того, чтобы ее отношения с мужем наладились, женщине надо было избавиться от рокового платья, которое стало причиной внезапных ссор в семье.

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Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 83 серия – 25.06.2021