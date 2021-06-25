Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 83 серия от 25.06.2021 на сайте СТБ. За советом к ясновидящей бабе Любе обратился интеллигентный и уважаемый профессор, который всю свою жизнь относился к любым приметам довольно скептически. Но вместе с тем Эдуард Янович и его жена в шутку гадали на книгах в поисках того, что их будет ожидать в будущем.

В 83 серии мистического сериала Слепая очередное гадание чуть не отправило мужчину на тот свет, ведь пророческие строки намекнули на смерть, а после мужчина увидел в зеркале костлявую! Бабушка Люба предупредила героя об угрозе, но сообщила: ее можно обойти при условии, что профессор не будет вмешиваться в амурные дела одного из членов своей семьи.

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