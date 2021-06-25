Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 83 серія від 25.06.2021 на сайті СТБ. За порадою до ясновидиці баби Люби звернувся інтелігентний та поважний професор, який усе своє життя ставився до будь-яких прикмет доволі скептично. Але разом з тим Едуард Янович та його дружина жартома гадали на книгах у пошуках того, що чекатиме на них у майбутньому.

У 83 серії містичного серіалу Сліпа чергове ворожіння ледве не відправило чоловіка на той світ, адже пророчі рядки натякнули на смерть, а потім чоловік побачив у дзеркалі кістляву! Бабуся Люба попередила героя про загрозу, але повідомила: її можна оминути за умови, що професор не втручатиметься в амурні справи одного з членів своєї родини.

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 83 серія від 25.06.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, чи послухав Едуард ясновидицю і як одне неочікуване знайомство перевернуло його життя до невпізнаваності.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 82 серія – 25.06.2021