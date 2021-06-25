По допомогу до капітана поліції Микити у містичному серіалі Сліпа 3 сезон 82 серія від 25.06.2021 звернулася пенсіонерка Тамара, в якої нещодавно вкрали гроші, отримані за продаж гаража та автівки. Жінка пожалілася поліціянту та розповіла, що здійснила продаж за порадою бабусі Люби. Правоохоронець не вірив у забобони та запідозрив у крадіжці ясновидицю.

У 82 серії серіалу Сліпа 2021 бабуся запевнила: Тамара втратила гроші через власну необачність, адже розповіла про прибуток сусідці. Саме вона позаздрила талану жінки та вкрала гроші. Слова народної ясновидиці виявилися правдивими та допомогли Микиті успішно закрити справу. Однак її передбачення для чоловіка не були настільки безхмарними. Попереду на нього чекали неабиякі випробування на життєву стійкість…

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