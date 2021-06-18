Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 81 серія від 18.06.2021 на сайті телеканалу СТБ! Кілька років тому від Тетяни пішов чоловік, який завів собі молоду коханку. Після зради найріднішої людини жінка перестала довіряти людям і не підпускала до себе чоловіків. Тетяна дуже хотіла народити собі дитину та жити лише для неї, але на штучне запліднення не вистачало грошей.

Героїня серіалу Сліпа 2021 вирішила знайти майбутнього батька на сайті знайомств. Проте вона сумнівалася у правильності свого рішення, тому вирішила поїхати до провидиці. Що порадила їй баба Люба? Чи здійснилася мрія Тетяни? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 81.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 80 серія – 18.06.2021