Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 81 серия от 18.06.2021 на сайте телеканала СТБ! Несколько лет назад от Татьяны ушел муж, который завел себе молодую любовницу. После измены родного человека женщина перестала доверять людям и не подпускала к себе мужчин. Татьяна очень хотела родить себе ребенка и жить только для него, но на искусственное оплодотворение не хватало денег.

Героиня сериала Слепая 2021 решила найти будущего отца на сайте знакомств. Однако она сомневалась в правильности своего решения, поэтому решила поехать к провидице. Что посоветовала ей баба Люба? Осуществилась ли мечта Татьяны? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 81.

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 80 серия – 18.06.2021