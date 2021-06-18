Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 80 серия от 18.06.2021 на сайте телеканала СТБ! Всю свою жизнь Марина пыталась найти свою любовь, но женщине не везло в личной жизни. В последнее время женщину начали преследовать странные знаки, которые постоянно указывали на то, что она никогда не будет счастливой и любимой. Марина очень расстроилась из-за этого, поэтому решила поехать в провидицы.

Слепая в 80 серии порекомендовала героине научиться быть терпеливой, тогда она не потеряет своего счастья. Помог ли совет бабушки? Что на самом деле мешало Марине в отношениях с мужчинами? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 80.

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