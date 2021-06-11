Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 79 серия от 11.06.2021 на сайте телеканала СТБ! Ирину очень сильно напугал венок из цветов, который внезапно превратился в погребальный. Эта вещь имела для нее очень большое значение, ведь напоминала о самом счастливом дне в жизни – свадьбе с любимым мужчиной Николаем. Однако за много лет брака отношения у супругов начали портиться. Николай начал отдаляться от жены и предложил ей свободные отношения.

В сериале Слепая Ирина поехала к провидице, чтобы узнать, как ей сохранить семью. Что сказала ей баба Люба? Почему нельзя держать сухие цветы в спальне? Смотрите онлайн в сериале Слепая 2021 серия 79.

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