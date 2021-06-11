Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 79 серія від 11.06.2021 на сайті телеканалу СТБ! Ірину дуже сильно налякав вінок із квітів, який раптово перетворився на похоронний. Ця річ мала для неї дуже велике значення, адже нагадувала про найщасливіший день у житті – весілля з коханим чоловіком Миколою. Проте за багато років шлюбу стосунки в подружжя почали псуватися. Микола почав віддалятися від дружини та запропонував їй вільні стосунки.

У серіалі Сліпа Ірина поїхала до провидиці, щоб дізнатися, як їй зберегти сім’ю. Що сказала їй баба Люба? Чому не можна тримати сухі квіти у спальні? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа 2021 серія 79.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 78 серія – 11.06.2021