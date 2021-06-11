Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 78 серія від 11.06.2021 на сайті телеканалу СТБ! Юлія вже 5 років жила у шлюбі з коханим чоловіком Максимом. Останнім часом подружжя почало віддалятися одне від одного. Чоловік часто затримувався на роботі та майже не спілкувався з дружиною вдома. Юлія запідозрила, що в нього з’явилася коханка, але намагалася не панікувати передчасно.

Одного дня героїня серіалу Сліпа 2021 побачила страшне видіння, у якому її зображення на фотокартці плакало кровавими сльозами. Жінка злякалася, що це поганий знак, тому негайно поїхала до провидиці. Що сказала їй баба Люба? Що означають сльози на фотографії? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 78.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 77 серія – 04.06.2021