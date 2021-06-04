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Video: Сліпа 3 сезон 77 серія від 04.06.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 77 серія від 04.06.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серия 77 | 04.06.2021 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 77 серія від 04.06.2021 на сайті СТБ! Карина працювала офіціанткою в ресторані та мріяла вступити до інституту іноземних мов. Дівчині не вдалося з першої спроби пройти на бюджет, тому вона робила все можливе, щоб назбирати грошей на навчання та підготовчі курси.

У серіалі Сліпа сезон 3 Карина почала бачити жахливі сни про брудну весільну фату. Дівчина не збиралася заміж найближчим часом, але нічні кошмари її не на жарт лякали. Чи допомогла баба Люба розтлумачити побачене? І які випробування доля підготувала для Карини? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 77 на СТБ.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 76 серія – 04.06.2021

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