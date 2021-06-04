Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 76 серія від 04.06.2021 на сайті СТБ! Найкраща подруга Марини нещодавно померла від важкої хвороби. Героїня не могла дозволити, щоб її маленький син Сергійко потрапив до дитячого будинку, тому тимчасово забрала його до себе. Проте Марина не хотіла лишати хлопчика у себе назавжди і взялася за пошуки його батька Ростислава.

Одного дня героїня серіалу Сліпа сезон 3 почула голос покійної подруги Іванни, яка благала про допомогу. Марина не розуміла, що це означає і поїхала до баби Люби. Провидиця приказала ні в якому разі не віддавати Сергійка Ростиславу, бо буде біда. Але Марина не дослухалася до поради. Чим це обернулося? Дивіться онлайн у серіалі Сліпа сезон 3 серія 76.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 75 серія – 04.06.2021