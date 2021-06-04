Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 75 серія від 04.06.2021 на сайті телеканалу СТБ! Марина та Петро познайомилися на відпочинку і відразу закохалися одне в одного. Стосунки у пари складалися добре, але завести дітей чомусь не вдавалося. Хоча Марина марила материнством, проте Петро ніяк не погоджувався звернутися до лікарів.

У серіалі Сліпа 2021 Марина почала бачити дивні видіння, у яких її чоловік викидав з вікна дитячі речі. Це дуже сильно налякало героїню і вона вирішила звернутися до баби Люби. Чи допомогла провидиця здійснити мрію Марини стати матір’ю? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 75 на СТБ!

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