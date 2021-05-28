Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 74 серія від 28.05.2021 на сайті СТБ! Юлія зустрічалася зі Станіславом і працювала у компанії його мами. Дівчина відчувала себе щасливою, допоки одного дня не закохалася у свого начальника Ігоря. Юлію не бентежило те, що чоловік був вдвічі старшим за неї, але вона не знала, як розірвати стосунки зі Стасом, щоб не зробити йому боляче.

У серіалі Сліпа 2021 Юля поїхала до баби Люби, щоб та допомогла їй розібратися у стосунках. Провидиця приказала не будити лихо та забути про Ігоря. Але Юлія не дослухалася до поради. Якою бідою це закінчилося? Яку шокуючу правду дізналася дівчина? І з ким врешті решт залишилася? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 74.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 73 серія – 28.05.2021