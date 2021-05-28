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Video: Слепая 3 сезон 74 серия от 28.05.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 74 серия от 28.05.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 74 | 28.05.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 74 серия от 28.05.2021 на сайте СТБ! Юлия встречалась со Станиславом и работала в компании его мамы. Девушка чувствовала себя счастливой, пока однажды не влюбилась в своего начальника Игоря. Юлию не смущало то, что мужчина был вдвое старше ее, но она не знала, как разорвать отношения со Стасом, чтобы не сделать ему больно.

В сериале Слепая 2021 Юля поехала к бабушке Любе, чтобы та помогла ей разобраться в отношениях. Провидица приказала не будить лихо и забыть об Игоре. Но Юлия не прислушалась к совету. Какой бедой это закончилось? Какую шокирующую правду узнала девушка? И с кем в конце концов осталась? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 74.

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 73 серия – 28.05.2021

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