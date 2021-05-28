Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 73 серия от 28.05.2021 на сайте телеканала СТБ! Юлия была лучшей подругой Карины. Когда женщина внезапно заболела и умерла, она без колебаний усыновила ее сына Максима. В последнее время Юлию пугало поведение мальчика. Женщине казалось, что умершая мать зовет сына к себе. Чтобы убедиться, что ее семье ничего не угрожает, Юлия решила поехать к провидице.

Слепая в 73 серии сказала, что душа Карины хочет предупредить Юлию об опасности. Также баба Люба сказала не впускать непрошеного гостя к себе домой, ведь произойдет что-то плохое. Прислушалась ли женщина к совету? И почему едва не потеряла самое дорогое? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 73 на СТБ!

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