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Video: Сліпа 3 сезон 73 серія від 28.05.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 73 серія від 28.05.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серия 73 | 28.05.2021 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 73 серія від 28.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! Юлія була найкращою подругою Каріни. Коли жінка раптово захворіла і померла, вона без вагань усиновила її сина Максима. Останнім часом Юлію лякала поведінка хлопчика. Жінці здавалося, що померла мати кличе сина до себе. Щоб переконатися, що її родині нічого не загрожує, Юлія вирішила поїхати до провидиці.

Сліпа у 73 серії сказала, що душа Каріни хоче попередити Юлію про небезпеку. Також баба Люба сказала не впускати непроханого гостя до себе додому, адже станеться щось погане. Чи дослухалася жінка до поради? І чому ледь не втратила найдорожче? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 73 на СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 72 серія – 28.05.2021

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