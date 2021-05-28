Героїня серіалу Сліпа 3 сезон 72 серія від 28.05.2021 Надія мріяла про сім’ю, але стосунки з чоловіками ніяк не складалися. Жінка дуже переймалася через те, що в свої 35 була незаміжньою. Познайомившись з Геною, Надія робила все можливе, щоб догодити йому та отримати омріяну пропозицію вийти заміж. Проте чоловік не поспішав кликати кохану до РАЦСу, ба більше, він майже нічого про себе не розповідав і не знайомив з друзями та батьками.

У 72 серії Сліпа Надію налякав голос у парку. Жінка вирішила поїхати до провидці та запитати, чому в неї не складаються стосунки з чоловіками, а також довідатися, що від неї приховує Гена. Що сказала їй баба Люба? Ким насправді виявився залицяльник? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 72 на сайті СТБ!

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