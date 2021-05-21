Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 71 серія від 21.05.2021 на сайті СТБ! Дарина та Ольга дружили з самого дитинства. Вони жили разом в орендованій квартирі, і останнім часом їх почали переслідувати фінансові проблеми. Грошей ледь-ледь вистачало на оренду та продукти. Одного дня Дарина побачила видіння, у якому згорали всі їхні гроші. Дівчина дуже злякалася, тому негайно поїхала до провидиці.

Сліпа відчула, що подруги користуються однією сумкою на двох. Баба Люба сказала Дарині провести обряд і більше ніколи не ділитися речами з подругою. Ба більше, провидиця порекомендувала переїхати в іншу квартиру. Проте Дарина вчасно не виконала поради бабусі, за що поплатилася найдорожчим. Чому не можна позичати свою сумку? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 71.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 70 серія – 21.05.2021