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Video: Слепая 3 сезон 71 серия от 21.05.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 71 серия от 21.05.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 71 | 21.05.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 71 серия от 21.05.2021 на сайте СТБ! Дарья и Ольга дружили с самого детства. Они жили вместе в съемной квартире, и в последнее время их начали преследовать финансовые проблемы. Денег едва хватало на аренду и продукты. Однажды Дарья увидела видение, в котором сгорали все их деньги. Девушка очень испугалась, потому немедленно поехала к провидице.

Слепая почувствовала, что подруги пользуются одной сумкой на двоих. Баба Люба сказала Дарье провести обряд и больше никогда не делиться вещами с подругой. Более того, провидица порекомендовала переехать в другую квартиру. Однако Дарья вовремя не выполнила советы бабушки, за что поплатилась самым дорогим. Почему нельзя одалживать свою сумку? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 71.

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 70 серия – 21.05.2021

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