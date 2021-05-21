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Video: Слепая 3 сезон 70 серия от 21.05.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 70 серия от 21.05.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 70 | 21.05.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 70 серия от 21.05.2021 на сайте телеканала СТБ! Роман и Дарья переехали в новую квартиру, и у них начались проблемы со входной дверью. На ней постоянно ломались и не открывались замки или двери открывались сами собой. Роман уже много раз вызывал мастера и менял замки – все напрасно. Тогда мужчина решил поехать к провидице, чувствуя неладное на душе.

Слепая сказала, что эти вещи происходят неспроста, ведь в дом Романа идет беда. Баба Люба порекомендовала провести ритуал с ключами, однако мужчина не успел его сделать. Чем это закончилось? Почему жизнь Романа и его жены оказалась под угрозой? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 70.

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 69 серия – 21.05.2021

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