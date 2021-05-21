Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 69 серия от 21.05.2021 на сайте телеканала СТБ! В течение последних двух лет Андрей разрывался между тремя женщинами. Он жил с Мариной, которая ему готовила и стирала. На работе развлекался с начальницей Светланой, которая закрывала глаза на его прогулы и обеспечивала продвижение по карьерной лестнице. Однако сам герой хотел жениться на дочери богатого бизнесмена Елене и получить деньги ее отца.

В сериале Слепая 2021 Андрей начал видеть кошмарные сны, в которых его окружали сплошная грязь и мыши. Мужчина решил поехать к провидице, чтобы она растолковала сны и помогла завоевать богатую невесту. Что сказала ему баба Люба? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 69.

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