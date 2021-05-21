Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 69 серія від 21.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! Протягом останніх двох років Андрій розривався між трьома жінками. Він жив з Мариною, яка йому готувала та прала. На роботі розважався з начальницею Світланою, яка закривала очі на його прогули та забезпечувала просування по кар’єрних сходах. Проте сам герой хотів одружитися з донькою багатого бізнесмена Оленою та отримати гроші її татуся.

У серіалі Сліпа 2021 Андрій почав бачити кошмарні сни, у яких його оточував суцільний бруд і миші. Чоловік вирішив поїхати до провидиці, щоб та розтлумачила сни і допомогла завоювати багату наречену. Що сказала йому баба Люба? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 69.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 68 серія – 14.05.2021