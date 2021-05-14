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Video: Сліпа 3 сезон 68 серія від 14.05.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 68 серія від 14.05.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серія 68 | 14.05.2021 | Сезон 3

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 68 серія від 14.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! Одного дня до Інги завітав колишній чоловік Павло. Жінка не могла пробачити йому зраду і те, що кілька років тому він кинув її з сином. Інга спробувала якнайшвидше виставити непроханого гостя за двері, але під час сварки побачила страшне видіння, у якому колишній чоловік Павло та син Костя дуже сильно б’ються. Інга сприйняла це як поганий знак і у серіалі Сліпа 2021 поїхала до провидиці.

Що сказала баба Люба? Чому Інга відрізала свою долю та стала нещасливою? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 68 на СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 67 серія – 14.05.2021

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