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Video: Сліпа 3 сезон 67 серія від 14.05.2021

Серіал Сліпа 3 сезон - 67 серія від 14.05.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 3 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серія 67 | 14.05.2021 | Сезон 3

Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 67 серія від 14.05.2021 на сайті СТБ! Аліна жила спокійним щасливим життям. У неї був прибутковий бізнес, хороший чоловік і красуня донька. Проте життя героїні пішло шкереберть, коли вона закохалася у свого молодого водія Мар’яна. Аліна розуміла, що не хоче вести подвійне життя та брехати чоловіку, тому вирішила поїхати до провидиці за порадою.

Сліпа сказала жінці забрати в коханця всі речі, які вона йому дарувала, інакше може статися страшна біда. Проте Аліна не дослухалася до поради бабусі і не виконала ритуал. Якою бідою це обернулося? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2021 серія 67 на СТБ!

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