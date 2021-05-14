Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 67 серія від 14.05.2021 на сайті СТБ! Аліна жила спокійним щасливим життям. У неї був прибутковий бізнес, хороший чоловік і красуня донька. Проте життя героїні пішло шкереберть, коли вона закохалася у свого молодого водія Мар’яна. Аліна розуміла, що не хоче вести подвійне життя та брехати чоловіку, тому вирішила поїхати до провидиці за порадою.

Сліпа сказала жінці забрати в коханця всі речі, які вона йому дарувала, інакше може статися страшна біда. Проте Аліна не дослухалася до поради бабусі і не виконала ритуал. Якою бідою це обернулося? Дивіться онлайн серіал Сліпа 2021 серія 67 на СТБ!

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 66 серія – 14.05.2021