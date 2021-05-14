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Video: Слепая 3 сезон 67 серия от 14.05.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 67 серия от 14.05.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 67 | 14.05.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 67 серия от 14.05.2021 на сайте СТБ! Алина жила спокойной счастливой жизнью. У нее был прибыльный бизнес, хороший муж и красавица дочка. Но жизнь героини пошла наперекосяк, когда она влюбилась в своего молодого водителя Марьяна. Алина понимала, что не хочет вести двойную жизнь и врать мужу, поэтому решила поехать к провидице за советом.

Слепая сказала женщине забрать у любовника все вещи, которые она ему дарила, иначе может произойти страшная беда. Но Алина не прислушалась к совету бабушки и не выполнила ритуал. Какой бедой это обернулось? Смотрите онлайн сериал Слепая 2021 серия 67 на СТБ!

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