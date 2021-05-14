Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 66 серия от 14.05.2021 на сайте телеканала СТБ! Назар привык жить за счет отца и ни в чем себе не отказывать. Недавно парень начал видеть странные видения, в которых всегда были разбросаны горы денег. Когда видения стали невыносимыми, Назар решил поехать к провидице за советом.

Слепая в 66 серии сообщила парню неприятное известие: поскольку он все в жизни измеряет деньгами, то может потерять свою судьбу и состояние. Баба Люба порекомендовала прислушаться к своему внутреннему голосу и выбрать девушку сердцем. Но Назар не внял совету и решил жениться на богачке по имени Альбина. Что из этого вышло? Почему парень так решил распорядиться своей судьбой? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 66 на СТБ!

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