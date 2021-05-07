Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 65 серия от 07.05.2021 на сайте СТБ! Красивая и веселая женщина Маргарита никак не могла устроить свою личную жизнь. Она чувствовала себя никому не нужной и больше всего на свете боялась умереть одинокой. Однажды Маргарита увидела странное видение, в котором к ней пришла покойная бабушка и приказала не брать чужого, чтобы не остаться навсегда одной. Марго испугалась, что это бабушка прокляла ее на одиночество, поэтому решила поехать к провидице.

Слепая в 65 серии успокоила женщину и сказала, что бабушка не желает ничего плохого, наоборот хочет уберечь от несчастливой судьбы. Баба Люба также приказала не брать чужого, потому что не будет у нее счастья. Но Маргарита не восприняла эти слова всерьез. Когда подруга предложила ей свой билет на спектакль, женщина охотно согласилась. Какой бедой это обернулось? Смотрите онлайн мистический сериал Слепая сезон 3 серия 65.

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