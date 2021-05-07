Смотрите онлайн сериал Слепая 3 сезон 64 серия от 07.05.2021 на сайте телеканала СТБ! Максим был образцовым семьянином. Вместе с любимой женой Татьяной они прожили много лет и воспитывали сына Вадима. В последнее время Максим начал видеть странные сны, в которых до безумия любил незнакомку Наталью. Мужчина не понимал, что все это значит, ведь после каждого такого сновидения он просыпался со страшным удушьем. Врачи не нашли причину ночного нарушения дыхания, поэтому Максим решил поехать к провидице.

Слепая в 64 серии предупредила мужчину, что незнакомка из снов действительно существует в реальной жизни. Но приказала держаться от нее подальше и ни в коем случае не знакомиться, иначе будет страшная беда. Но Максим не прислушался к совету. Чем это обернулось? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 64.

Смотрите онлайн Слепая 3 сезон 63 серия – 07.05.2021