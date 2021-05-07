Дивіться онлайн серіал Сліпа 3 сезон 64 серія від 07.05.2021 на сайті телеканалу СТБ! Максим був зразковим сім’янином. Разом із коханою дружиною Тетяною вони прожили багато років і виховували сина Вадима. Останнім часом Максим почав бачити дивні сни, у яких безмежно кохав незнайомку Наталю. Чоловік не розумів, що все це означає, адже після кожного такого сновидіння він прокидався зі страшною задухою. Лікарі не знайшли причину нічного порушення дихання, тому Максим вирішив поїхати до провидиці.

Сліпа у 64 серії попередила чоловіка, що незнайомка зі снів справді існує в реальному житті. Але приказала триматися від неї подалі та ні в якому разі не знайомитися, інакше буде страшна біда. Проте Максим не дослухався до поради. Чим це обернулося? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 64.

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