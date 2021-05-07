Героїня серіалу Сліпа 3 сезон 63 серія від 07.05.2021 дуже кохала свого нареченого Дениса та готувалася до весілля. Коли Аліса повернулася з відрядження, то на неї чекала шокуюча новина: Денис зник, а в їхній орендованій квартирі вже оселилися інші люди. Дівчина дуже злякалася та намагалася додзвонитися до коханого – все марно.

У серіалі Сліпа 2021 Аліса вирішила поїхати до провидиці та розповісти про зникнення нареченого і страшні видіння. Чи змогла баба Люба допомогти дівчині повернути своє кохання? Куди і чому зник Денис? І яка звичка Аліси зруйнувала її щасливе життя? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 63 на сайті СТБ!

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